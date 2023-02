È morto Paco Rabanne

È morto in Francia, a Portsall, Paco Rabanne. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Nato a Pasaia il 19 febbraio 1934, è diventato famoso in tutto il mondo per le sue collezioni di abbigliamento e i profumi, ma anche per le collaborazioni col mondo del cinema.

La sua morte è stata confermata dal gruppo spagnolo Puig, che controlla la casa di moda Paco Rabanne e il business dei profumi. Suoi erano i costumi di scena in film Barbarella, commedia del 1968 di Roger Vadim con Jane Fonda. E porta la sua firma anche l’iconico abito di maxi paillette sfoggiato da Audrey Hepburn nel film Due per la strada. Coco Chanel ribattezzò il collega “il metallurgico della moda”. Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.