Tra Mirko e Perla è finita. Nel corso della puntata di Temptation Island, andata in onda ieri, la giovane salernitana ha accettato la richiesta di un falò per confrontarsi con Mirko.

È finita tra Perla e Mirko, lui corre dalla single Greta: “Ti aspettavo in lacrime”

“Ho visto e sentito anche troppo cose, era arrivato il momento. Ingrata, superficiale e immatura, sono i tre aggettivi che determinano quello che sei stata qui dentro”, ha detto il fidanzato. Insieme riguardano le scene di intimità tra Perla e Igor: “Non rinnego il mio percorso e che a me interessa quella persona”, ammette lei. Mirko spiega di non essere più innamorato della sua fidanzata: “Ho perso tutta la stima nei suoi confronti”. Poi è il turno dei video di Mirko e Greta. “Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla”, si sfoga lei.

Lasciato il falò, Mirko è corso dalla single Greta che lo ha atteso nel villaggio. “Sei speciale, veramente”, le dice lui riabbracciandola. Mirko ha deciso di lasciare Temptation Island insieme a lei, come anticipato poco prima di lasciare il villaggio. “Ti aspettavo, ho pianto per tutto questo tempo senza di te”.

Perla, dopo il falò di confronto con Mirko, ha aspettato il single Igor su una panchina per raccontargli l’epilogo della sua storia. I due si sono abbracciati, è stata lei a spiegargli: “Non posso mentire su quello che ho provato. Mi sentirei ridicola a fare il contrario. Ho trovato la forza di dire basta, non posso precludermi altre cose”. “Sei bella” ha risposto Igor prima di proporle: “Voglio conoscerti fuori”. “Anche io”, la replica della concorrente prima di lasciare il villaggio delle tentazioni.