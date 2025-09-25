Logoteleclubitalia

Duplice omicidio di Sant’Antimo, ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo

Duplice omicidio di Sant’Antimo, ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo
Banner Union2 Sito
Gif I Tipo

La terza Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito) ha confermato l’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 45 anni, già condannato in primo grado per il duplice omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni.

Banner Union2 Sito

Duplice omicidio di Sant’Antimo, ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo

Il delitto risale all’8 giugno 2023 a Sant’Antimo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Caiazzo avrebbe esploso i colpi con un’arma detenuta illegalmente, convinto che tra i due giovani vi fosse una relazione sentimentale. Un sospetto che non ha mai trovato riscontri. Dopo l’omicidio, in paese si diffuse anche la voce – mai confermata – che l’uomo si fosse invaghito della nuora. In aula erano presenti i familiari delle vittime: i genitori di Brigida Pesacane, assistiti dall’avvocato Manuela Palombi, e i fratelli della ragazza, rappresentati dal legale Marco Mugione.

Md Topo Banner 1920x300 Desk Sito
Md Topo Banner 1000x800 Mobile Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto