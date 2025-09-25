La terza Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito) ha confermato l’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 45 anni, già condannato in primo grado per il duplice omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni.

Duplice omicidio di Sant’Antimo, ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo

Il delitto risale all’8 giugno 2023 a Sant’Antimo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Caiazzo avrebbe esploso i colpi con un’arma detenuta illegalmente, convinto che tra i due giovani vi fosse una relazione sentimentale. Un sospetto che non ha mai trovato riscontri. Dopo l’omicidio, in paese si diffuse anche la voce – mai confermata – che l’uomo si fosse invaghito della nuora. In aula erano presenti i familiari delle vittime: i genitori di Brigida Pesacane, assistiti dall’avvocato Manuela Palombi, e i fratelli della ragazza, rappresentati dal legale Marco Mugione.