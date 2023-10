Due feriti in due distinti tentativi di rapina. Il primo episodio si è consumato a Napoli centro, l’altro in provincia, nell’agro nolano.

Due tentativi di rapina finiti nel sangue, 26enne ferito con un coccio di vetro

Partiamo dal primo episodio. Questa notte, un 26enne napoletano sarebbe stato ferito alla spalla durante un tentativo di rapina. Sarebbe accaduto in via Foria a Napoli. Uno sconosciuto, probabilmente extracomunitario, avrebbe preteso cellulare e portafogli dal giovane utilizzando un coccio di bottiglia come arma di persuasione.

Alla reazione della vittima, il rapinatore avrebbe ferito il 26enne alla scapola. 15 i giorni di prognosi prescritti presso il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare il responsabile.

Scisciano, gambizzato un 52enne a colpi di pistola

Il secondo episodio in provincia. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di San Vitaliano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola per un uomo ferito. Si tratta di un 52enne di Scisciano già noto alle forze dell’ordine, raggiunto alle gambe da due colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, sarebbe accaduto in una strada di Scisciano durante un tentativo di rapina. I carabinieri indagano per ricostruire dinamica e chiarire matrice. Il 52enne non è in pericolo di vita.