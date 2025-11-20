Due arresti tra Casoria e Arzano: 43enne in manette dopo aver provato a strangolare la madre

Due arresti in 24 ore tra Casoria e Arzano in due distinte operazioni condotte dai Carabinieri. In manette un 43enne per maltrattamenti in famiglia e un 27enne per detenzione di droga.

Casoria, tenta di strangolare la madre: 43enne arrestato

Nel primo caso, i carabinieri della Compagnia di Casoria sono intervenuti nell’abitazione dove il 43enne abita con la propria madre. La donna, 75enne, non voleva più dare a suo figlio i soldi per comprare la droga. L’uomo non ha voluto sentire ragioni e ha picchiato la vittima fino a cercare di strangolarla per poi fortunatamente rinsavire e allontanarsi. I carabinieri hanno parlato con la donna che è stata trasferita in ospedale per poi mettersi alla ricerca del 43enne. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione ed è stato arrestato.

Arzano, irruzione in casa del pusher: arrestato 27enne

Nelle stesse ore ad Arzano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria arrestavano Giuliano Pane, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno percorrendo via Zanardelli quando notano una persona allontanarsi velocemente dall’abitazione di Pane che, vedendo la gazzella, chiude frettolosamente la finestra.

La persona, rivelatasi verosimilmente un cliente, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. A quel punto i carabinieri irrompono nell’appartamento del 27enne che viene bloccato mentre stava tentando di disfarsi di 33 dosi di cocaina tenute in un ovetto in plastica. L’uomo è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.