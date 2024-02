Emergono dubbi sulla presenza di Victor Osimhen per la sfida di domenica contro il Cagliari. L’attaccante nigeriano ha avuto un leggero stato influenzale nella giornata di ieri e oggi ha svolto un lavoro. Lavoro personalizzato anche Cyril Ngonge che dopo aver saltato la sfida con il Barcellona rischia di saltare anche la trasferta sull’isola sarda.

Il comunicato del club

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri”.