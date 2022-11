Una vasta piantagione di cannabis è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Giugliano, con l’ausilio degli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’Agro Capuano.

Droga per 5 milioni di euro, scoperta piantagione di cannabis nel Casertano

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 378 piante, di oltre 2 metri di altezza. La sostanza stupefacente, del peso complessivo di 400 chilogrammi, avrebbe fruttato, se immessa nel mercato illegale, circa 5 milioni di euro. I finanzieri hanno anche identificato uno straniero che, al termine dei controlli, è stato arrestato per violazioni della normativa sull’immigrazione.

Pochi giorni fa un’altra importante operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (GICO) ha scoperto un gruppo criminale importava grossi quantitativi di cocaina dalla Colombia e da Panama: la droga veniva “sintetizzata” nel caffè e nel fertilizzante organico e così veniva introdotta, tramite container che arrivavano via mare, nella provincia di Napoli. Al termine delle indagini, sono scattate le manette per 9 persone. Otto sono finite in carcere e per una, invece, è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria.