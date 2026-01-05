Droga nascosta sotto al sedile dell’auto: corrieri bloccati a Casalnuovo con 7 chili

Due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ed è scattata nella giornata del 29 dicembre, durante un servizio di controllo sulle arterie autostradali.

L’intervento è stato effettuato dalle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord e della Polizia Stradale di Angri, impegnate in attività di vigilanza sull’autostrada A1.

Il tentativo di eludere il controllo

Nel corso del servizio, gli agenti hanno notato un’utilitaria con a bordo due giovani che, dopo aver lasciato l’autostrada, si è diretta verso l’uscita di Casalnuovo di Napoli, nel tentativo di sottrarsi al controllo. I poliziotti sono riusciti comunque a raggiungere e bloccare il veicolo. Il comportamento particolarmente nervoso dei due occupanti ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, sotto il sedile del passeggero, è stata rinvenuta una borsa contenente 12 panetti di sostanza stupefacente e circa 700 euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che la droga, dal peso complessivo di circa 6,7 chilogrammi, è risultata positiva ai cannabinoidi.

Arresto e provvedimenti

I due indagati sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli Poggioreale. La sostanza stupefacente, il denaro contante e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro.