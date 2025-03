I Carabinieri della stazione di Cercola, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, seppur di lieve entità, e allo spaccio di cocaina e hashish tra Napoli e diversi comuni dell’area vesuviana.

Droga e tentata estorsione, blitz a Cercola: smantellato gruppo legato ai clan nel napoletano

L’operazione ha portato all’esecuzione di dieci misure cautelari: cinque arresti in carcere e cinque divieti di dimora nei comuni di residenza o domicilio, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo operava per finanziare e agevolare le attività delinquenziali dei clan camorristici Mazzarella e De Luca – Bossa – Minichini, già noti alle forze dell’ordine per il loro controllo sul territorio.

L’inchiesta ha rivelato che, dal 2023, l’organizzazione criminale si è resa protagonista di due episodi di sequestro di persona, finalizzati a ottenere informazioni su un soggetto che avrebbe contratto debiti per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stata contestata una tentata estorsione, attraverso la quale il gruppo cercava di ottenere la gestione monopolistica del servizio di pulizia abusivo degli edifici popolari situati a Cercola.