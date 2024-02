Avevano la loro base in provincia di Napoli, tra cui a Giugliano, i quattro gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, la cui attività di distribuzione e rifornimento di droga si estendeva anche in altre regioni italiane e in Spagna. A scoprirli la Guardia di Finanza di Napoli che, questa mattina, ha eseguito 16 arresti.

Droga da Giugliano e provincia di Napoli fino ad altre regioni e in Spagna: 16 arresti

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata inosservanza di pena.

Le attività dei quattro gruppi

Le indagini, condotte dai finanzieri della Sezione G.O.A. del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, hanno permesso di smantellare queste organizzazioni dedite alla distribuzione di hashish e cocaina.

Il primo gruppo, con interessi a Napoli e provincia e collegamenti a Crotone, era guidato da un individuo che coordinava la vendita all’ingrosso di droga a clienti in Campania e Calabria. Il secondo gruppo, operante anch’esso a Napoli con ramificazioni in altre regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, riforniva sia il mercato locale sia il primo gruppo criminale.

Un terzo gruppo si occupava dell’importazione di sostanze stupefacenti dalla Spagna, destinate principalmente al mercato nella provincia di Avellino. Infine, il quarto gruppo, con base a Giugliano, gestiva la distribuzione dello stupefacente, soprattutto verso un altro gruppo attivo nei paesi attorno al Vesuvio.

Sequestri e una persona rapita

Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 300 chilogrammi di hashish, 36 chilogrammi di cocaina e più di 400 mila euro in contanti. Le indagini hanno anche rivelato un caso di sequestro di persona finalizzato all’estorsione. Un debitore era stato rapito allo scopo di costringere i suoi familiari a pagare una somma di 7.700 euro, debito derivante da precedenti forniture di droga non saldate.