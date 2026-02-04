Un normale controllo su strada si è trasformato in un’importante operazione antidroga. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Droga a Napoli, fermato sullo scooter con marijuana: in casa nascondeva 1,5 kg di “fumo”

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, che durante un servizio di controllo del territorio, in corso Amedeo di Savoia, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che si muoveva con fare sospetto, come se stesse aspettando qualcuno.

Il controllo ha permesso di rinvenire cinque bustine di marijuana e 40 euro in contanti. A quel punto i poliziotti hanno esteso la perquisizione a un locale in uso al 47enne, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga: 14 panetti e un ulteriore pezzo di hashish, per un peso complessivo di circa 1,5 chilogrammi, oltre a un coltello con lama intrisa di stupefacente e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e condotto a disposizione dell’autorità giudiziaria.