Si è tenuto a Napoli presso la meravigliosa struttura dell’Art hotel San Francesco Al Monte di Napoli l’inaugurazione del nuovo anno accademico del Master Massaggiatore dello spettacolo e grandi eventi ideato e realizzato dal maestro Stefano Serra , che da oltre 10 anni rappresenta il meglio del benessere a Sanremo durante la settimana festivaliera. Una due giorni in cui sono stati presentati i docenti del master, i partecipanti e i partner, e si è messa la prima casella di questo magico percorso che porterà nella città dei fiori il meglio del benessere italiano.

I partecipanti – operatori del benessere provenienti non solo da ogni regione d’ Italia, ma anche con una importante rappresentanza svizzera capitanata dal Dott. Lorenzo Fornasari, founder del progetto re- active salute e benessere, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un corpo docenti d’eccezione, professionisti del settore e con personalità del mondo dello spettacolo.

Ad aprire le due giornate di formazione un’icona della bellezza italiana nel mondo, ex miss Italia, attrice e conduttrice, madrina Sanremo 2023: la meravigliosa Nadia Bengala.

Presente anche l’azienda Irpinia che, per quanto giovanissima, si è fatta largo nei grandi brand dell’abbigliamento sportivo Magma Sport, già protagonista nell’anno 2023, un’azienda capitanata dal Dott. Maurizio Sole. Un’azienda che con grande stile ed eleganza veste non solo i campioni dello sport ma i sognatori e protagonisti dei grandi eventi.

A seguire Gianni Testa produttore discografico, uomo di grande professionalità e spessore umano, che con la sua esperienza musicale ha subito catapultato i partecipanti in quelle atmosfere che ormai da anni vive nella città dei fiori. Grande emozione per aver ospitato anche Giovanni Segreti, una delle giovani voci più belle del panorama artistico italiano, compositore e cantante della colonna sonora dell’ultimo film di Federico Moccia.

L’illustre presenza del Dottor Andrea Bovero ha conferito maggior peso ad un evento formativo unico nel suo genere. Andrea Bovero giornalista, scrittore e founder di Life Excellent SPA da anni rappresenta la vera icona della formazione professionale per giovani che, in ben 36 paesi nel mondo, aspirano alla figura di spa manager. Tra i docenti impossibile non nominare la Spa manager e massa terapeuta Rosa Frezza e lo Spa manager Antonio Cerrone.