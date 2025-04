Dramma tra Ercolano e Torre, sub esperto trovato senza vita

Tragedia in mare nella serata di venerdì 4 aprile, al largo tra Ercolano e Torre del Greco, in provincia di Napoli. È stato rinvenuto senza vita il corpo di Cristoforo Lucia, sub esperto di 54 anni originario di Portici. L’uomo si era immerso nel pomeriggio per un’attività subacquea, ma non facendo più ritorno a casa, è stata la moglie a lanciare l’allarme.

Le ricerche, condotte dagli uomini della Capitaneria di Porto, si sono concluse con il tragico ritrovamento del corpo. Secondo le prime ricostruzioni, il cadavere presentava alcune ferite, in particolare alla testa, e segni visibili anche sulla muta da sub.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente in mare: Cristoforo Lucia potrebbe essere stato travolto da un’imbarcazione durante l’immersione. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento in ospedale, dove sarà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare le cause della morte e individuare eventuali responsabilità.