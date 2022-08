Si chiamava Mariano Di Marco l’uomo stroncato da un malore improvviso a soli 49 anni. La vittima, titolare di una storica pizzeria nel centro di Cellule, lascia due figli piccoli.

Cellole, pizzaiolo stroncato da malore dopo rientro da lavoro

Secondo quanto riporta Casertace, Mariano aveva finito di lavorare quando si è sentito male. Avrebbe chiuso la pizzeria e avrebbe fatto rientro a casa per poi accasciarsi a terra in preda a un malore. Subito i familiari hanno fatto scattare i soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati, per l’uomo non c’era più niente da fare. I tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale si sono rivelati inutili. Il 49enne lascia due figli piccoli.

La notizia ha fatto presto il giro della comunità di Cellole, nel casertano, dove il 49enne era benvoluto e apprezzato per la sua attività da commerciante. Solo poche ore prima della tragedia era impegnato a raccogliere ordinazioni e sistemare i tavoli per i suoi affezionati clienti. Restano al momento ignote le esatte cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbero però stato ucciso da un improvviso arresto cardiaco.