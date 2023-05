Forse sono state troppo forti le emozioni provate durante i festeggiamenti per il terzo scudetto e il suo cuore non ha retto. Questa mattina, poco prima dell’alba, un tifoso napoletano di circa 40 anni è morto, stroncato da un infarto. La tragedia si è consumata a Udine, dove il supporter azzurro si era recato per seguire da vicino la trasferta della sua squadra del cuore.

Dramma dopo la partita del Napoli, tifoso muore di infarto

Teatro della notizia – come riporta Il Gazzttino – è stata la zona della stazione dei treni di Udine. Il 40enne, originario della costiera amalfitana, si sarebbe sentito male nei pressi dell’accesso alla stazione dove si stava dirigendo per tornare a casa.

Si sarebbe accasciato a terra davanti altre persone che hanno subito lanciato l’allarme. Dopo le chiamate di aiuto giunte al 112, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma inutilmente. Il suo cuore ha smesso di battere. Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato.