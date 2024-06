Erano arrivati a Napoli per il concerto di Ultimo allo stadio Maradona e dopo aver trascorso una notte in città si erano messi in viaggio, a bordo di una moto, per rientrare a casa, nel foggiano.

Dramma dopo il concerto di Ultimo a Napoli, Vincenzo muore a 35 anni

Erano giunti lungo la provinciale 38, che collega Apricena a San Nazario, quando il mezzo a due ruote guidato da Vincenzo De Nittis 35 anni ha impattato frontalmente contro un’auto. Il 35enne è deceduto sul colpo mentre la compagna, Sara di 34 anni, è stata condotta in elisoccorso e trasferita in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite riportate. Le cause del tragico sinistro sono oggetto d’indagine da parte delle autorità.

Nella giornata di oggi, 12 giugno, alle ore 16.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova di Peschici, si sono tenuti i funerali di Vincenzo, molto conosciuto e stimato in città, così come la compagna di vita. Il Comune di Peschici ha espresso cordoglio profondo per la dipartita della giovane vittima, attraverso le parole del sindaco, Luigi D’Arenzo, che ha proclamato il lutto cittadino: “La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità.Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno.”