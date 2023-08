Luca Brignone, 25 anni, è stato ritrovato senza vita mentre era in vacanza a Tenerife con la fidanzata. Il giovane è stato ritrovato, dopo 24 ore, esanime in spiaggia.

Dramma di Ferragosto, Luca muore in vacanza sotto gli occhi della fidanzata

Secondo una prima ricostruzione, un’onda anomala ha travolto la coppia su una caletta della costa di Los Gigantes, a Santiago del Teide. Luca è stato inghiottito ed è scomparso nel mare, la ragazza invece è stata salvata e portata a terra dai bagnini del servizio comunale di soccorso balneare. La giovane, in stato di choc, è stata curata dal personale del Servicio de Urgencias Canario, prima di essere trasferita in ambulanza all’ospedale universitario Hostellon Sur.

Luca abitava a Madonna delle Grazie, piccolo quartiere di Cuneo. Lavorava come impiegato nell’ufficio tecnico della ditta «Perano» di Peveragno, che si occupa di carpenterie metalliche. I familiari della vittima hanno già raggiunto Tenerife. Oggi è prevista l’autopsia, poi inizieranno le pratiche per il rimpatrio della salma in Italia.