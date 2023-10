Tragedia nell’asilo nido in provincia di Treviso dove il piccolo Alessandro, di soli 11 mesi, è deceduto mentre stava dormendo. I fatti sono accaduti lo scorso venerdì pomeriggio. La Procura di Treviso, come riporta il Gazzettino, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, indagando le maestre del nido.

Dramma all’asilo, Alessandro muore a 11 mesi durante il riposino pomeridiano

Sul corpicino di Alessandro sarà disposta l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, per stabilire la causa della morte. Il bimbo stava riposando nel lettino del nido quando improvvisamente, intorno alle ore 15, il suo cuore ha smesso di battere. Potrebbe trattarsi della cosiddetta “morte in culla”, consistente nel decesso improvviso di un bambino di età compresa tra un mese e un anno.

Sotto inchiesta sono dunque finite le maestre che in quel momento avevano responsabilità di sorveglianza sui bimbi, oltre ai responsabili del nido. “Si tratta di un atto a garanzia delle persone coinvolte, in modo che possano partecipare con un loro consulente agli accertamenti che verranno disposti” ha chiarito il procuratore Marco Martani, aggiungendo che “sarà l’autopsia che permetterà di stabilire le cause della morte”.