Schiaffi, pugni e perfino un morso che ha staccato un pezzo d’orecchio all’ex collega, ritenuto “colpevole” della mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto. I carabinieri della Compagnia Stella di Napoli hanno arrestato un 45enne su una spiaggia di Scalea, in Calabria, con l’accusa di lesioni gravissime aggravate per motivi abietti.

“Dov’è il mio tfr?”, e stacca a morsi l’orecchio dell’ex collega: arrestato 45enne

L’aggressione, particolarmente feroce, risale allo scorso aprile ed è avvenuta nel cuore di Napoli. L’aggressore credeva che l’ex collega fosse responsabile del mancato pagamento del TFR da parte dell’azienda per cui lavorava, arrivando persino a procurargli delle lesioni permanenti con un morso che ha causato il distacco di una porzione di padiglione auricolare. L’uomo avrebbe anche utilizzato i social per esaltare le sue azioni: i messaggi pubblicati non sono sfuggiti agli investigatori, che sono riusciti così a ricostruire la dinamica dei fatti. La cattura del 45enne è avvenuta in provincia di Cosenza, a Scalea, dove si trovava in vacanza. I carabinieri lo hanno bloccato mentre era in spiaggia.