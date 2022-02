Ancora raid vandalici negli istituti scolastici. Due i furti che si sono registrati la scorsa notte in due scuole di Afragola e Casoria. Quello che vi mostriamo nelle foto è ciò che i collaboratori scolastici hanno trovato questa mattina all’istituto comprensivo Moscati-Maglione di Casoria. Distributore automatico completamente distrutto. A terra: vetro e bicchierini di plastica. Il tutto probabilmente per rubare le poche monete contenute all’interno dell’apparecchio.

Vandali in azione nelle scuole di Casoria e Afragola

Non sarebbe un caso isolato nella scuola casoriana, ma non lo è neanche per un altro istituto: la scuola “Europa Unita” di Afragola dove – nelle medesime ore – si sono registrati altri atti vandalici. Ignoti hanno forzato la porta – già blindata per un furto subito poco più di un mese fa – e hanno portato via lo schermo di una piccola tv che serviva per far scorrere le circolari nell’atrio della scuola. “La cosa strana – ha dichiarato ai nostri microfoni la dirigente Angela Sodano – è che i ladri hanno lasciato al loro posto un pc e un tablet che serviva per la scansione dei greenpass e che avrebbero facilmente potuto rubare.” Altra stranezza segnalata è che al momento non è stato possibile visualizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianze interne all’edificio perché ignoti avrebbero modificato le password.

Quelli di questa notte sono solo gli ultimi due episodi di quella che sembra una vera e propria escalation di atti vandalici sul territorio. Appena due giorni fa, un altro gruppo si è introdotto al centro Lumo col solo scopo di distruggere dosi di vaccino. Sempre nella stessa notte, poi, alcuni balordi hanno forzato l’ingresso del Teatro gelsomino e devastato l’ufficio senza riuscire a portare via nulla.