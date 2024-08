Dopo il tremendo ko all’esordio in campionato a Verona, il Napoli corre ai ripari sul mercato, con il ds Manna che nele ultime ore sta portando avanti diverse trattative, per dare a Conte la rosa che merita per competere ad alti livelli, dopo gli sfoghi dell’allenatore nelle conferenze stampe. Lukaku rimane sempre un obiettivo e Manna ha ormai in pugno Gilmour del Brighton e st cercando di trovare un accordo con lo United per McTominay valutato 30 milioni di euro dai red devils

Il Chelsea non molla per Lukaku e occhio all’affare MCtominay

Il problema più serio è in attacco: l’affare Lukaku non si sblocca perché la cessione di Osi è sempre congelata. Il Chelsea ha rifiutato la proposta di vendere Rom in prestito con obbligo di riscatto (5+25 milioni) e lo valuta 40 milioni (4 meno della clausola). Victor, dal canto suo, non accetta di entrare in uno scambio: non vuole andare a Londra in prestito e aspetta il Psg, con cui ha l’accordo. Sullo sfondo l’ipotesi Arabia: al momento, però, nulla di concreto.

E ancora: Billy Gilmour arriverà quando il Brighton chiuderà per O’Riley, il suo sostituto. Con lo United è in piedi un discorso molto serio per Scott McTominay, valutato 30 milioni, ma per cederlo gli inglesi devono prima acquistare Ugarte. Operazione condizionata dai limiti del Fair Play finanziario. Ufficiale Cajuste all’Ipswich”.