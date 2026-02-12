Dopo il tumore un intervento di mastoplastica le rovina la vita, dolori e medici tutti i giorni: l’appello

Dopo una lunga battaglia contro il cancro e cure invasive che hanno segnato il suo corpo, Lina prova a voltare pagina. La malattia è superata e decide di farsi un regalo, un gesto per tornare a sentirsi bene: un intervento di mastoplastica additiva

Ma ciò che doveva essere una rinascita si trasforma presto in un’altra dolorosa delusione. Lina oggi vive tra medici e ospedali, ma non perde il coraggio di combattere per lei e sopratutto per i suoi figli, fonte di inesauribile forza.

Da quel momenti Lina vive con dolori acuti che le hanno cambiato totalmente la vita e lancia un appello a medici e a chi come lei potrebbe avere la stessa problematica. Al momento la signora Lina non intende fare il nome del medico che l’ha operata, ma è seduta da uno studio legale impegnato in un percorso giudiziario che porterà a far luce su eventuali errori.