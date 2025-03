Anche il Ten. Col. Melissa Sipala, comandante del reparto Operativo di Caserta, tra 23 donne che, nel corso del pomeriggio di ieri 03 marzo, nella “Sala della Regina” di Palazzo Montecitorio di Roma, sede della Camera dei Deputati, ha ricevuto il premio “Donne coraggiose 2025”.

Donne coraggiose 2025, premio al Tenente Colonnello Sipala del reparto Operativo di Caserta

Detto riconoscimento, istituito dall’organizzazione “Rete Civica Delle Donne ODV”, è rivolto a quelle donne che vivono e operano in Italia e nel mondo, che in vari ambiti quali solidarietà, sociale, sport, difesa, ricerca, associazionismo, si sono distinte per impegno, costanza, resilienza, professionalità e competenza, al servizio del Paese.

Il Ten. Colonnello Melissa Sipala è stata premiata quale prima donna in Italia a capo del Reparto Operativo dei Carabinieri, impegnata nella lotta alla criminalità organizzata. A consegnare il premio e a congratularsi con tutte le donne coraggiose 2025, il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli.