Donatella Raffai è stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana. E’ morta nella mattinata del 10 febbraio 2022: la notizia è stata diffusa dal marito, Sergio Maestranzi.

Storico volto Rai, è stata la prima a condurre il programma Chi l’ha Visto?. Donatella aveva 78 anni ed è venuta a mancare a causa di una lunga malattia.

Donatella Raffai: chi era, età, marito, figli

Donatella Raffai era di origini marchigiane: nata a Fabriano, in provincia di Ancora, l’8 settembre 1943, sotto il segno della Vergine, aveva 78 anni. Ha vissuto gran parte della sua esistenza a Roma, anche se con la propria famiglia era solita spostarsi frequentemente verso la Costa Azzurra.

Era sposata con Sergio Maestranzi, un ex regista Rai, con cui si era unita in matrimonio dopo oltre 30 anni di convivenza; è stato lui stesso a riferire in merito alla scomparsa della moglie: “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata: sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

Lascia due figli gemelli adulti e i nipoti.

Donatella Raffai: Chi l’ha visto

Donatella ha lavorato nel mondo della televisione ed è stata particolarmente cara ai telespettatori per aver condotto la trasmissione Chi l’ha visto per la prima volta: nel 1989, arriva infatti il successo alla guida del programma, condotto assieme a Paolo Guzzanti (nella prima edizione del 1989) e a Luigi Di Majo (edizioni 1989-1990 e 1990-1991). Attraverso uno stile incisivo e accattivante, riscuote un enorme consenso, tanto che, nel 1990, la Raffai vince sia il Telegatto che l’Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno.

Ritorna alla conduzione di Chi l’ha visto anche per l’annata 1993-1994.

Donatella Raffai: causa morte, malattia

Donatella era lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000: si era ritirata a vita privata proprio per motivi legati alle sue condizioni salute. E’ venuta a mancare infatti a causa di una malattia che la affliggeva da lungo tempo.