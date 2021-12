Guillermo Mariotto ha fatto arrabbiare Mara Venier durante la trasmissione Domenica In. Si stava parlando di mamma che non ci sono più, la stessa padrona di casa ha ricordato come in un momento difficile della sua vita Maria De Filippi le è stata accanto, quando ha notato il giudice di Ballando con le Stelle ridere sotto i baffi.

Domenica In, Mara Venier furiosa con Mariotto: “Non ci sto. Esci dallo studio”

A quel punto Zia Mara non ci ha visto più e ha sbottato: “Non ci sto! Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi farlo esci dallo studio”.

Mariotto si è permesso di ridere mentre Rossella Erra, in collegamento con lo studio, parlava della mamma scomparsa. Mara Venier si è arrabbiata così tanto che è subito esplosa: “Mi stai facendo girare le pa**e. Tu ridevi. Non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui si può e altri no”.

“Bisogna metterlo apposto, ogni tanto” ha detto Mara Venier mentre parlava con Alvise Rigo. “Se non è il momento di ridere. Facciamo pace. Ti perdono”, ha aggiunto Venier. E poi la padrona di casa di Domenica In gli ha fatto una promessa per la prossima settimana: “Ti faccio un collegamento con la tua mamma”.