Domenica 10 settembre nella splendida cornice del Selva Garden di Via Selva Piccola a Giugliano sarà presentata la squadra di calcio femminile Giugliano Woman.

Nel corso dell’appuntamento, che avrà luogo a partire dalle 19.00, si introdurranno tutti gli ambiziosi obiettivi che la società sportiva del Giugliano Women si è prefissata per questo nuovo anno.

Da sempre la squadra rappresenta un insieme di valori promossi attraverso il gioco del calcio. Nel corso degli anni, diverse sono state le iniziative sociali, solidali nonché sportive che hanno visto protagoniste la società e la squadra. Con questi propositi e la forte identità che lega il progetto alla città di Giugliano da cui tutto nasce, le ragazze, sostenute dalla società e supportate atleticamente e tecnicamente da professionisti del settore, sono pronte alla nuova sfida di questo campionato.

L’idea e i propositi voluti fortemente dal Presidente della Società Mario Grimaldi per il nuovo anno, partono dalla passione per lo sport quale mezzo d’integrazione, fair play e condivisione.

Quella di domenica 10 settembre sarà, per tifosi e appassionati, l’occasione per per sostenere il grande progetto Giugliano Woman.

Oltre alle giocatrici, i dirigenti della società e lo staff, saranno presenti il consigliere Regionale Giovanni Porcelli, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e la Vice Presidente LND Campania Giuliana Tambaro.

La Giugliano Women è pronta ed è felice di condividere obiettivi e risultati assieme ad appassionati, curiosi e tifosi.