Domani sera iniziano ufficialmente i Playoff di Serie C, Primo turno che vede impegnati tutte le squadre qualificatesi dal quinto al decimo posto. Esordio ai Playoff anche per il Giugliano impegnato al Monterisi con l’Audace Cerignola.

Tutti gli accoppiamenti e il regolamento dei Play off.

Le sfide di domani del Girone C

Audace Cerignola-Giugliano

Al Monterisi il Giugliano sfida nuovamente l’Audace Cerignola che proprio ai tigrotti hanno soffiato il settimo posto, con un netto 3-0 e detraendo la possibilità di giocare in casa, proprio questa gara. Partita piuttosto aperta con due squadre che si equivalgono, con il Giugliano che può avere qualcosa in più, nonostante l’ambiente sarà molto caldo in quel di Cerignola.

Taranto-Latina

Potrebbe rivelarsi lo scontro meno equilibrato di questo primo turno dei Playoff del girone C. Gli uomini di Capuano affrontano il Primo turno soltanto per gli scontri diretti che non hanno favorito i rossoblù nei confronti della Casertana. Playoff acciufatti al decimo posto per i pontini nonostante i 4 ko consecutivi con la quale ha concluso la stagione regolare.

Picerno-Crotone

La squadra rivelazione del Girone C il Picerno riceve il Crotone per il secondo appuntamento con i Playoff per la società lucana, forte del bomber Murano, capocannoniere del girone C con 20. Dall’altra parte un Crotone che nonostante una stagione turbolenta tra tante polemiche ed errori societari è riuscito lo stesso a trovare il pass per I Playoff.

Il regolamento dei Playoff

La società vincitrice avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

Dal secondo turno di girone, in programma l’ 11 maggio: entreranno in scena anche Triestina, Perugia e Casertana. Dal primo turno nazionale (14 e 18 maggio) Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Dal secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno.