La serie tv Doc 2 – Nelle tue mani si è rivelata un vero e proprio successo. Ieri sera, l’ultima puntata andata in onda su Rai 1 ha registrato un nuovo record di ascolti. Sono in tanti ad aver seguito con interesse la seconda stagione di Doc, adesso ci si chiede se ci sarà un sequel.

Ebbene, Doc 3 si farà. Andrea Fanti tornerà di nuovo in Tv, in veste però di primario. La terza stagione si articolerà, come le precedenti, in 16 episodi: due per ogni puntata (ne saranno 8).

Doc 3, quando andrà in onda

Le riprese, secondo quanto riferito dagli sceneggiatori della fiction Francesco Arlanch e Viola Rispoli in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, cominceranno nel 2023 e non è chiaro al momento se la prima puntata andrà in onda nello stesso anno oppure se ai telespettatori toccherà aspettare il 2024 prima di vedere il dottor Fanti e la sua equipe al lavoro.

Doc 3, cast

“Luca Argentero e Matilde Gioli restano in corsia“, si legge invece sul settimanale Nuovo. Impossibile fare a meno di due personaggi chiave come quello del dottor Andrea Fanti e dalla dottoressa Giulia Giordano.

Del resto Luca Argentero si è sempre detto entusiasta di poter recitare quel ruolo: “Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto”, ha confidato.

Vale lo stesso per Matilde Gioli. “C’è un epilogo molto emozionante – ha detto a proposito della seconda stagione – mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno”.

Al momento non ci sono novità sul cast, anche è probabile che il gruppo di attori che ha lavorato in Doc 2 sia presente anche nella terza stagione. C’è chi spera in un ritorno di Gianmarco Saurino, morto per Covid nel corso della seconda stagione, ma purtroppo questo non avverrà se non nel corso di un flashback.

Doc 3, la trama

È ancora troppo presto per conoscere la trama di Doc 3. A Fanpage.it, gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno rivelato che è in fase di scrittura la trama della serie: “Stiamo stabilendo di cosa parlerà la terza stagione, partendo dal viaggio di Andrea Fanti e di chi gli è più vicino. Di conseguenza arriveranno le altre storie. Però dobbiamo scoprirle, al momento è un cantiere aperto”, hanno concluso.