Il Questore di Caserta ha disposto otto “daspo” a carico di altrettanti tifosi, a seguito dei disordini verificatisi lo scorso giugno al termine della partita di calcio “Puteoli Real Normanna-Modica Calcio”.

Disordini dopo partita di calcio ad Aversa, il Questore emette Daspo per otto tifosi

Le misure, della durata variabile tra i tre e i quattro anni per un totale complessivo di 31 anni, sono state adottate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta sulla base degli accertamenti condotti dalla Digos della Questura e dal Commissariato di Polizia di Stato di Aversa. Le indagini hanno portato alla denuncia degli otto tifosi all’Autorità Giudiziaria, ritenuti responsabili del reato di blocco stradale mediante l’uso di petardi e altri oggetti, con conseguente pericolo per l’incolumità dei viaggiatori.

Il provvedimento vieta loro l’accesso a tutti gli impianti sportivi e ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale. Il divieto si estende anche all’estero per le manifestazioni calcistiche, comprese le amichevoli, che coinvolgono squadre di calcio italiane.