Tocca anche il tema del reddito di cittadinanza durante il discorso alla Camera con cui chiede la fiducia del Parlamento al suo Governo. La nuova premier non arretra di un millimetro rispetto al sussidio statale: “Non è una soluzione”.

Giorgia Meloni attacca di nuovo il reddito di cittadinanza

Come già anticipato durante l’ultima infuocata campana elettorale, Giorgia Meloni prende di mira il reddito e anche durante il suo intervento in aula per il voto di fiducia lascia intendere la volontà di abolirlo. «Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare – specifica -, ma «per gli altri», «la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro».

No all’assistenzialismo

Parole che pesano come macigni alle orecchie dei percettori del reddito. L‘ipotesi più probabile è che il nuovo Governo a trazione Fdi proceda per l’abolizione del sussidio o per un suo netto ridimensionamento con un percorso a tappe a favore soltanto delle fasce più deboli della popolazione. La Meloni, però, nel corso del suo discorso, è consapevole delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno attraversando e cita il Pontefice. «Non si può ignorare la povertà. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente ribadito un concetto importante, cioè che la povertà non si combatte con l’assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro». Ribadisce così la bocciatura del reddito. «Per come è stato pensato il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta».