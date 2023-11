Brutta disavventura per Kim Min Jae, l’ex difensore del Napoli ceduto al Bayern Monaco. Il sudcoreano ha subito un furto in casa durante le fasi del suo trasferimento in città da Napoli.

Disavventura per l’ex azzurro Kim: furto in casa durante trasloco

Come racconta Bild Sport, l’episodio sarebbe accaduto proprio nelle settimane in cui Kim portava le sue cose in Germania con la stagione cominciata solo da poche settimane.

I ladri, secondo i report tedeschi, sarebbero però riusciti a portare via solo poche cose, tra cui utensili da cucina e una pentola cucinariso. Un oggetto a cui l’ex Napoli era molto legato, in quanto si trattava di un regalo. Il suo procuratore ha acquistato un nuovo cuociriso in Corea del Sud per il suo assistito.

Non è la prima volta per lui: un anno fa, l’ex difensore azzurro aveva subìto un altro furto all’inizio della sua avventura al Napoli. Gli fu rubata a Posillipo l’auto – mai ritrovata – della moglie che lo aveva seguito in città.