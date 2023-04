E’ tra le ultime zone rimanenti ancora poco urbanizzate a ridosso del centro abitato di Giugliano. Area un tempo interessata da coltivazioni di eccellenza come l’uva per il vino Asprino e le sorbe rosse, bacche colorate che danno il nome alla zona. Da anni però l’ambiente è sotto attacco con gli sversamenti illeciti: rifiuti di vario genere sparsi tra le stradine di campagna, anche pericolosi come diverse lastre di amianto e scarti di edilizia. E spesso vengono appiccati pure roghi tossici.

Una triste situazione che si ripresenta nonostante i tanti appelli. I cumuli addirittura ostruiscono il passaggio. Una zona che, se riqualificata, potrebbe dare anche una soluzione per la viabilità tra Giugliano e la provincia di Caserta. I proprietari terrieri ed i residenti di via Sorbe Rosse provano comunque a resistere. Ma chiedono l’aiuto delle istituzioni per telecamere, controlli ed una seria bonifica.

