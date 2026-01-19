Disastro ambientale sul litorale di Giugliano, il canale “Pacchianella” resta una bomba ecologica

Prosegue il disastro ambientale nei canali lungo la fascia costiera di Giugliano. Scarichi illeciti, rifiuti, ecosistema a rischio. Siamo tornati nella zona della “Pacchianella” a Varcaturo. Qui nel corso degli anni non sono mancati interventi dell’autorità giudiziaria, sequestri, denunce e attività di bonifica. Il canale resta però una bomba ecologica nel rimpallo di competenze tra comune di Giugliano, consorzio di bonifica del Volturno e Regione Campania. Un inquinamento che potrebbe compromettere ancora specie animali, campi agricoli e mare.

VIDEO: