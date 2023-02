Di contesto sociale e aiuto psicologico ha parlato l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini nel corso del convegno tenutosi stamane a Giugliano sul disagio giovanile: “I ragazzi stanno attraversando una fase critica perché è critico il contesto sociale in cui vivono. Spesso la responsabilità viene data alle scuole quando invece sono l’unico presidio che ancora funziona. I docenti – continua l’assessore – cercano di essere vicini ai ragazzi ma non è facile quando c’è un contesto di riferimento che va in un’altra direzione. Bisogna investire di più e la Regione Campania lo sta facendo attraverso il supporto psicologico: con l’ordine degli psicologi abbiamo attivato un servizio a cui può accedere ogni ragazzo che si trovi in difficoltà”.