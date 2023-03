Cicogna in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista televisiva e il calciatore tedesco hanno annunciato sulle rispettive pagina Instagram di aspettare un bambino.

“Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three”, si legge nel post, accompagnato da un cuoricino e da un video in cui la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle si abbracciano teneramente.

L’indiscrezione era nell’aria da qualche giorno, ma i diretti interessati non avevano né smentito né confermato, almeno fino ad oggi quando la coppia ha confessato ai loro fan di diventare presto genitori.

Come si sono conosciuti

La conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle sono impegnati sentimentalmente da pochi mesi. I due si sono conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da amici in comune ai primi di ottobre 2022.

L’amore tra Karius e la Leotta è nato subito tanto che già pochi giorni dopo lui era in Italia a trovarla. Numerose le foto che li ritraevano insieme mentre entravano nello stesso palazzo milanese, seppur in momenti diversi. Pochi giorni dopo la coppia uscì allo scoperto.