Prima la diffusione di foto e video sessualmente espliciti che la riguardavano, poi le continue e terribili minacce di sfregiarle il volto con l’acido. La vicenda di violenza psicologica e minacce si è conclusa con l’arresto di un 17enne accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, reato comunemente noto come revenge porn. Il giovane è stato condotto nel carcere minorile di Nisida, a Napoli, dopo che il gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare.

Diffonde video e foto hot dell’ex fidanzatina e minaccia di sfigurarla con l’acido: arrestato 17enne

La vittima è una ragazza di appena 16 anni, residente a Nocera Inferiore, che ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato dopo mesi di vessazioni. Dalla fine della loro relazione sentimentale, il 17enne avrebbe intrapreso una serie di azioni intimidatorie nei confronti della giovane, inviando foto e video intimi della ragazza ad altre persone, materiale risalente al periodo in cui i due erano insieme. Le minacce non si sono fermate qui: il ragazzo sarebbe arrivato a terrorizzare la vittima con l’idea di sfregiarla con l’acido, un’ipotesi che ha gettato la 16enne in un incubo dal quale è riuscita a uscire solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono partite dalla denuncia presentata dalla ragazza, ormai esasperata e impaurita per la propria incolumità. Gli investigatori hanno trovato riscontri concreti al racconto della giovane, raccogliendo elementi probatori che hanno permesso alla Procura minorile di Salerno di richiedere la misura cautelare. Nella mattinata del 26 febbraio, il 17enne è stato rintracciato dai carabinieri e condotto presso il carcere minorile di Nisida, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.