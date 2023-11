Aveva quasi raggiunto l’esterno dell’istituto penitenziario casertano quando è stato bloccato dagli agenti e riportato in cella.

Detenuto in fuga dal carcere di Santa Maria, bloccato dagli agenti

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri a Santa Maria Capua Vetere intorno alle ore 14. Un uomo, di origini straniere, ha tentato la fuga dal carcere ma è stato bloccato poco prima che riuscisse a rendersi irreperibile.

Sempre nel Casertano, ma in un altro carcere, quello di Carinola, il cane antidroga della Penitenziaria Masaniello ha consentito di sequestrare 50 grammi di cocaina che un giovane stava per consegnare al padre detenuto.

La nota integrale del Sappe

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: “Un detenuto tunisino, ieri, ha saltato il muro del cortile dei passeggi, ed ha tentato, con un bastone, di avere uno strumento di ausilio per una rudimentale corda che aveva con sé per raggiungere il muro di cinta e portare a compimento quella che sarebbe stata una clamorosa evasione. Il personale di Polizia Penitenziaria è immediatamente intervenuto e, grazie in particolare all’arguzia di un Assistente capo coordinatore, lo ha scorto nascosto vicino ad alcuni bidono e lo hanno bloccato. Ottimo intervento della Polizia Penitenziaria che ha evidenziato la professionalità ed il senso del dovere con cui espleta il suo servizio, nonostante una oggettiva e grave carenza di organico. Al ministero chiediamo di prevedere una ricompensa ai poliziotti che sono stati parte attiva nello sventare l’evasione”.