Derby tra Giugliano e Salernitana: dove vederlo in TV e streaming, orario e formazioni

La Salernitana è pronta a fare il colpo grosso nel campionato: dopo un avvio impeccabile (quattro vittorie su quattro partite), la squadra granata vuole continuare a volare in vetta. Domenica si gioca la quinta giornata del girone C di Serie C con l’attesissimo derby campano Giugliano vs Salernitana, una sfida che potrebbe già cominciare a delineare la classifica.

Situazione delle squadre

• Salernitana: allenata da Giuseppe Raffaele, ha iniziato la stagione in modo perfetto, vincendo tutte le partite disputate finora. È prima in classifica in solitaria nel girone C e cerca ora il “pokerissimo” per consolidare il primato, e magari mettere pressione alle inseguitrici.

• Giugliano: i gialloblù non hanno fatto male, ma stanno alternando prestazioni buone e meno buone. Con 5 punti raccolti in 4 partite, occupano un piazzamento di metà classifica finora (intorno al decimo posto). Hanno mostrato sprazzi incoraggianti, specialmente in casa, con il sostegno del proprio pubblico e un’organizzazione di squadra che cerca continuità. Mister Cudini e dovrà probabilmente puntare su un 4‑3‑3 o modulo simile, con elementi come Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale nelle retrovie; centrocampo con Maselli, De Rosa, Giorgione / Ciuferri e attacco che potrebbe contare su Padula, Balde o Njambè (a seconda delle scelte e della disponibilità).

Orario e data

• La partita è in calendario domenica, in linea con gli altri incontri della giornata.

• L’orario preciso non è stato confermato (nelle Serie C è frequente che le partite siano programmate nel pomeriggio, spesso alle 15:00 oppure 17:30).

Dove vederla: TV e streaming

Ecco le informazioni generali su come queste partite vengono normalmente trasmesse, e cosa è probabile per Giugliano‑Salernitana:

• Tutti i match della Serie C sono in esclusiva Sky per la stagione 2024/25, con Sky che detiene i diritti principali.

• Streaming tramite NOW TV (il servizio streaming Sky) e Sky Go per gli abbonati.

• La Rai non trasmette regolarmente la Serie C in diretta, se non in casi particolari/correlati (co‑esclusive, highlights, spezzoni) ma non risulta che abbia i diritti esclusivi per questo match specifico.

Martina Ferraro