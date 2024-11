Derby di coppa per il Giugliano, i tigrotti si giocano i quarti con l’Avellino

È tempo di Coppa per il Giugliano di Valerio Bertotto che alle 18:30 riceve l’Avellino al De Cristofaro per un derby con in palio un posto nei quarti di Coppa Italia. Sarà gara secca e ad eliminazione diretta, previsti tempi supplementari e rigori in caso di parità. L’allenatore in conferenza: ” Mi aspetto un Avellino diverso”.

I quarti sarebbero un orgoglio per il Giugliano

Sicuramente mi aspetto un Avellino diverso rispetto a quello di campionato. Avendo cambiato allenatore e ordine tattico. La squadra ha preso una fisionomia differente, i calciatori sono di valore ma l’interpretazione nostra deve essere improntata all’attenzione alla loro squadra cercando di dare seguito al nostro lavoro. Non sono soddisfatto per quello visto a Caserta pretendo molto di più dai ragazzi. Giocando contro giocatori forti devi mettere in campo personalità. Domani abbiamo un’occasione meravigliosa contro una squadra forte. E’ motivo d’orgoglio disputare questo ottavo di finale, vogliamo proseguire il nostro cammino. Tra i pali può essere che ci sia un cambio”.

“Nessuno squalificato, recuperiamo Ciuferri mentre un altro paio di ragazzi sono in via di definizioni per la prossima gara di campionato”.

Partita ad eliminazione diretta

Sarà partita secca e ad eliminazione diretta: chi vincerà, si assicurerà il passaggio del turno e la qualificazione ai quarti di finale. In caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari. Qualora dovesse resistere l’equilibrio tra le due formazioni si procederà ai calci di rigore. La vincente di Giugliano-Avellino affronterà la vincente di Giana Erminio-Pro Vercelli. È questo il regolamento della competizione e l’incrocio nella fase successiva del torneo.Giugliano-Avellino, in programma alle ore 18.30, sarà visibile in diretta su in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Now