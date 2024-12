Deposito officina Eav: “Compensazioni assenti, andava richiesta nuova fermata metro”

Nuova votazione in consiglio comunale questa mattina per il deposito officina dell’Eav che verrà realizzato lungo via Appia. Un investimento cospicuo di circa che l’azienda regionale di trasporti fa su Giugliano per realizzare un deposito e officina dei treni. In cambio l’Eav dovrebbe realizzare un teatro sempre lì in zona, dunque su via Appia. A detta di molti troppo poco a fronte di un investimento che inciderà molto sulla città, sotto il profilo ambientale, di viabilità. Oggi l’opposizione era assente in aula ma ribadisce la propria contrarietà.

Anche per il dirigente del Pd Gaetano Coppola la politica avrebbe dovuto chiedere maggiori compensazioni.