Domenica pulizia straordinaria delle panchine e degli arresti urbani di Piazza Gramsci a Giugliano. Ci siamo ritornati questa mattina e sebbene alcuni punti delle panchine siano più pulite, scritte e sporco incrostato restano.

Queste sono le mura in marmo dal lato di Via Vittorio Veneto, diventata una parete per scritte e disegni non artistici. La situazione resta la stessa ormai da anni. Spostandoci verso il centro della Piazza alcune scritte sono sbiadite, ma le sedute sono comunque sporche. Poi c’è l’annoso problema dell’area che circonda la statua di Padre Pio che dovrebbe essere un luogo di preghiera, ma ormai il Santo è recitando dal degrado. Anche la scritta sulla lastra è stata vandalizzata. Ripulita, in parte, anche la fontana, ormai inattiva da anni, del borgo Meridiano. Settimana scorsa la nostra redazione aveva denunciato lo stato di incuria e di come le vasche di design siano diventate pattumiere. Questa è la situazione odierna. I grosso è stato tolto, ma ce ancora molto da fare, qui, come in altri punti della città perché il decoro urbano sia all’altezza della terza città della Campania.