Si è riunita stamattina la cabina di regia per definire la road-map per le riaperture. Tanti i temi sul tavolo affrontati durante l’incontro: dall’addio al green pass all’obbligo della mascherina al chiuso.

Decreto legge, incontro in cabina di regia: addio al Super green pass e all’obbligo vaccinale

Le misure potrebbero subire modifiche durante il vertice tra Regioni e governo, che si terrà prima del Consiglio dei ministri previsto per oggi pomeriggio.

La novità più importante riguarda l’obbligo di vaccinazione, che resta solo per il personale sanitario e delle Rsa, decade dunque per il comparto scuola e per le forze dell’ordine.

Dal 1 aprile si potrà dire addio al Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Resta però la certificazione base, ottenibile anche con un tampone negativo.

Il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso.

Per alcune attività, sempre fino alla fine del mese di aprile, come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per i trasporti a lunga percorrenza servirà una certificazione verde base.

Prorogato l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso fino al 30 aprile. Occorrerà aspettare ancora prima di dire addio al dispositivo di protezione.

Da inizio aprile il sistema a colori delle Regioni, cioè quello che suddivideva l’Italia in zone gialle, arancioni, rosse e bianche, verrà cancellato. Dal 1 aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora consentita al 75%.