Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera il piano degli interventi previsto dal Decreto Caivano, stanziando 52 milioni di euro. A darne notizia è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che proprio a Caivano aveva convocato la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.

Decreto Caivano, c’è l’ok del governo: stanziati 52 milioni

«Il vero obiettivo – ha dichiarato di Bari al termine del vertice – è quello di riportare qui la normalità, coniugando socialità e sicurezza. Qui la gente ha voglia di normalità, e questo è l’obiettivo che il governo vuole raggiungere».

Il piano è stato predisposto dal Commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano, d’intesa con l’amministrazione comunale di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta, spiega una nota, di un ampio e condiviso programma di interventi finalizzato a delineare un nuovo scenario di sviluppo per il Comune di Caivano e per i comuni limitrofi e a incrementare il livello di attrattività dell’area metropolitana, gli investimenti, i consumi, l’inclusione e la coesione territoriale, economica e sociale.

Il piano prevede la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento del decoro urbano, di manutenzione, bonifica, riuso, ripristino, completamento, adeguamento, ricostruzione e risanamento di strutture edilizie e di spazi pubblici, anche attraverso azioni di riqualificazione sociale. Sono stati inseriti programmi di istruzione e formazione, misure di supporto alle famiglie, realizzazione di spazi comunitari sociali e promozione alla partecipazione civica.

Inoltre, per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e la partecipazione dalla comunità locale saranno introdotti programmi per l’implementazione dei sistemi di digitalizzazione per le scuole, per l’accesso dei servizi pubblici e per il sostegno all’adozione di tecnologie digitali da parte delle imprese locali e di sistemi di videosorveglianza remota finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini.