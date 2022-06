Un bonus da 200 a 600 euro per sottoporsi a una terapia psicologica. E’ ufficialmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prevede il sostegno a favore di tutti i cittadini con un Isee inferiore ai 50mila euro e utilizzabile presso tutti gli psicologi iscritti all’albo.

Bonus psicologo da 200 a 600 euro

L’aiuto economico pensato dal governo Draghi per promuovere il diritto alla salute mentale è stato finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per l’anno 2022. La misura varierà dai 200 ai 600 euro a favore del singolo beneficiario il cui reddito però non potrà comunque superare i 50 mila euro. Sono potenzialmente 16mila le persone che potranno usufruire del bonus, secondo il decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Domanda e requisiti

Con l’approvazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, il prossimo passo sarà la comunicazione da parte dell’Insp, insieme al ministero della Salute, sul proprio sito internet della data a partire dalla quale si potrà presentare la domanda di accesso al bonus. La finestra temporale utile per l’accoglimento delle istanze sarà di 60 giorni. La modalità di inoltro del modulo di richiesta sarà in primis telematica accedendo alla piattaforma dell’Inps oppure anche attraverso il servizio clienti dell’Istituto.

Il bonus sarà concesso una sola volta e potrà essere utilizzato presso tutti gli specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti e all’albo degli psicologi. La lista dei professionisti sarà consultabile in un’apposita sezione sul sito dell’Inps. Il documento pubblicato in Gazzetta specifica che potranno usufruire del contributo tutte quelle persone che «a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica».

A seconda del reddito

A seconda del reddito dichiarato, il quantum della misura varia. Con ISEE inferiore a 15mila euro il sostegno erogato consisterà fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario; compreso tra 15mila e 30mila euro il bonus, sempre fino a 50 euro per ogni seduta, sarà erogato per un importo massimo di 400 euro a beneficiario; superiore a 30.000 fino a 50.000 euro l’aiuto raggiungerà il tetto massimo di 200 euro per ogni beneficiario, fino a 50 euro per ogni seduta