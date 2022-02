Deborah Compagnoni è un’ex sciatrice alpina italiana, prima atleta al mondo ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Deborah Compagnoni: chi è, età, dove vive

Deborah è nata a Bormio, in Lombardia, il 4 giugno 1970, sotto il segno dei Gemelli. Ha 52 anni; non è noto dove risiede attualmente.

La sua folgorante carriera è iniziata quando aveva solo 16 anni, con la vittoria ai mondiali juniores di discesa libera, competizione che l’ha vista conquistare la medaglia di bronzo.

Più volte infortunata, la Compagnoni ha ottenuto un gran numero di vittorie a dir poco sorprendente. Per citarne alcune, possono essere menzionati i 3 ori alle Olimpiadi (uno in super gigante e due in slalom gigante), così come la vittoria in coppa del mondo di slalom gigante nel 1997.

Deborah Compagnoni: marito, divorzio, figli

Deborah Compagnoni è stata sposata con Alessandro Benetton, figlio di Luciano. Dalla loro relazione, sono nati tre figli: Agnese, Tobias e Luce.

I due sono convolati a nozze nel 2008, pronunciando il fatidico sì in occasione di una cerimonia intima a New York. Questa scelta è stata spiegata dall’imprenditore veneto, evidenziando che, se avessero deciso di unirsi in matrimonio alla fine degli anni ’90, avrebbero avuto tantissimi fotografi addosso. Hanno pertanto voluto vivere questo giorno così importante in maniera riservata, in una chiesetta della cittadina di Tuxedo, insieme ai loro figli.

Nel gennaio 2021, è diventata ufficiale la fine del matrimonio tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton.

Deborah Compagnoni: fratello

Deborah ha recentemente subito un grave lutto in famiglia: il fratello Jacopo è stato travolto da una valanga durante un’escursione di sci nella zona del Monte Sobretta, in Alta Valtellina, in provincia di Sondrio. L’uomo aveva soli 40 anni.

La tragedia è stata da lei stessa così commentata: “La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”.

Deborah Compagnoni: Instagram

L’ex sciatrice non ama particolarmente i riflettori: non a caso, non è presente sui social e non risulta alcun account Instagram.