“Ho appreso dai social la raffinata eleganza, ha comunicato la sua nuova e vera identità. Non possiamo che concordare”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca risponde alla premier Giorgia Meloni che, a Caivano, lo aveva salutato con la frase “quella str… della Meloni”.

De Luca risponde a Meloni: “Non ho sentito, ho appreso dai social: che eleganza”

“Ieri – ha detto De Luca, rispondendo a margine di un convegno all’ospedale Cardarelli di Napoli – non ho sentito le cose dette dalla premier, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire ‘presidente come sta?’ E infatti ho risposto ‘sto bene in salute e benvenuta qui’”.

Dal presidente del Consiglio, ha proseguito il governatore campano, “ieri mi sarei aspettato innanzitutto una visita a Brescia. Era una data simbolo per il nostro Paese, mentre i campetti di Caivano si possono inaugurare in qualunque momento. Quell’anniversario no, quindi sarebbe stato doveroso innanzitutto andare a Brescia a rendere omaggio ai caduti, a riconfermare l’impegno contro il neofascismo che ha tormentato l’Italia per decenni”, ha detto De Luca.

“Ma il presidente del Consiglio – ha aggiunto – decide il suo programma”. Riguardo ai Campi Flegrei, il governatore campano ha detto: “Abbiamo problemi seri. Sarebbe stato un bel gesto una visita del Presidente del Consiglio ai Campi Flegrei. Mi interessa che i cittadini di Ischia e dei Campi Flegrei abbiano lo stesso trattamento dei cittadini del Nord colpiti da terremoti. Mi aspetto che ci siano risorse per lavorare”.