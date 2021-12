“Sono pronto ad emettere nuove ordinanze se la situazione contagi in Campania dovesse precipitare”. Lo ha detto il presidente De Luca durante la presentazione della stagione invernale del Festival di Ravello.

Feste il 31 dicembre, parla De Luca

Il governatore ha affrontato la questione delle feste in piazze in occasione del 31 dicembre: “Meglio evitarle, potrebbero essere occasione di contagio.Non vorrei che per un’occasione, una festa, dovessimo poi pagare un prezzo pesante nei mesi successivi”.

Vincenzo De Luca ha fatto anche un passaggio sulla questione campagna vaccinale rivolta ai bimbi tra i 5 e 11- approvata sia dall’Ema che dall’Agenzia italiana del farmaco -. “Sarà un passaggio tanto delicato quanto essenziale per poter tornare alla vita normale nelle scuole e più in generale nella società e nell’economia. Dobbiamo avere luoghi dedicati per la vaccinazione dei bambini anche negli attuali centri di vaccinazione, e aggiunge: «Vorrei mettere in piedi dei luoghi specificamente dedicati alla popolazione più giovane con la presenza di pediatri”.