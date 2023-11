Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca è stato ospite a sorpresa dell’ultima puntata del podcast di Fedez “Muschio Selvaggio”. Nella trasmissione da milioni di visualizzazioni non sono mancati botta e risposta divertenti, ma anche momenti seri e commoventi al punto che il governatore si è lasciato scappare un “Ti voglio bene, Fedez“. Il governatore ha mostrato di essere a suo agio anche in questa occasione così lontana dalla comunicazione istituzionale, non lesinando attacchi politici e battute irriverenti. Del resto, aveva già dato prova di “istrionismo” conquistando i social con alcune colorite e fantasiose espressioni: dai lanciafiamme contro le feste di laurea, alle zeppole con la crema al Coronavirus, dalle mascherine di Bugs Bunny ai porta seccia.

De Luca intervistato da Fedez: cosa ha detto

Nell’intervista al noto rapper, De Luca affronta temi cruciali come la facile disponibilità di armi per i giovani e le organizzazioni camorristiche presenti in Campania fino alla guerra in Ucraina.

Sul piano politico, le critiche più dure sono indirizzate al suo stesso partito. “Nel PD – dice -abbiamo un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi”.

De Luca e le inaspettate parole di affetto a Fedez

Ma è nella parte finale dell’intervista che il presidente mostra un lato di sé forse nascosto. “Fatti dire un’ultima cosa… io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato. E avevo invece esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto e come si presenta” – dice De Luca a Fedez prendendolo velatamente in giro per i numerosi tatuaggi.