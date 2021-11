Il governatore della Regione Campana, Vincenzo De Luca, è stato ospite ieri sera a “Controcorrente” in onda su Rete 4. Tanti i temi affrontati dall’ex sindaco di Salerno, fra cui il primo contagiato della variante Omicron: “Non c’è da angosciarsi, c’è da fare attenzione. Il paziente campano che ne è stato contagiato aveva fatto due vaccinazioni, meno male: è quasi asintomatico a conferma che quando ci si vaccina non si hanno ricadute pesanti”.

De Luca sul paziente zero: “Isolata la famiglia e alunni delle classi dei figli”

Il governatore continua: “Stiamo facendo tutti i controlli, i tracciamenti, è stata isolata la famiglia e anche gli alunni delle due classi frequentate dai figli del paziente. Bisogna essere tranquilli ma vigili, se perdiamo il controllo di fronte a questa variante la situazione può diventare grave. Dalle notizie che ci arrivano dal Sudafrica, che mi vengono comunicate da Agenas, pare che gli effetti patogeni di questa variante non siano di particolare gravità”. Il governtore campano torna sulla lotta al Covid: “Per quello che riguarda la Campania, al di là del folklore di qualche divertimento, noi abbiamo avuto da sempre una linea di assoluto rigore. Ho detto ai miei concittadini che in Campania dobbiamo essere più rigorosi che in qualunque altra regione d’Italia per un motivo oggettivo: perché siamo la regione a più alta densità abitativa d’Italia e nell’area metropolitana di Napoli, d’Europa. Quindi, se perdiamo il controllo del territorio, ci facciamo male”.

Circa il Governo “bizzarro” e chi avrebbe alimentato la convinzione di alcuni cittadini a non vaccinarsi e a non usare il green pass, il governatore ha aggiunto: “Abbiamo due eminenti statisti che hanno alimentato il movimento contro le vaccinazioni, hanno alimentato anche il movimento contro il green pass: il senatore Salvini e l’onorevole Meloni. Per mesi hanno alimentato la contrapposizione alla campagna di vaccinazione, poi ad un certo punto si sono resi conto che quei cortei danneggiavano drammaticamente il mondo del commercio, facevano cancellare le prenotazioni turistiche, diffondevano il contagio insieme con quelli che non si sono vaccinati. Poi si sono in qualche modo pentiti, moderati. Bene, hanno determinato un danno enorme al nostro paese, mi auguro che si siano come dire emendati negli ultimi tempi.”