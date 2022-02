“C’è la mentalità diffusa che per il Napoli vincere lo scudetto sarebbe eccessivo e anch’io ho un pizzico di amarezza dopo il pareggio con l’Inter perché gli azzurri alla fine sembrava che non ne avessero più a livello mentale”.

È l’analisi del giornalista di Radio Marte, Dario Sarnataro, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia. “La pecca da sempre di questa squadra è la mentalità che non è ancora quella delle grandi squadre da titolo – ha osservato -, ovvero quella personalità feroce e il lavoro a livello di società”.

Al Napoli “manca un bomber vero. Pur contando la media gol attuale – ha sottolineato Sarnataro – con Osimhen e Mertens che insieme hanno realizzato 13 gol, il nigeriano è un fenomeno del futuro, pur penalizzato dagli infortuni quest’anno e in quello precedente, mentre Mertens è quello attuale.

È evidente che in mezzo manca qualcosa anche per le assenze e per il mercato fermo che non ha consentito di prendere una punta che funga da vice Osimhen più simile a lui per caratteristiche. Tuttavia, sono felice per la conferma di Petagna.

Un’eventuale assenza di Osimhen domani sera sarebbe pesante considerando – ha concluso il giornalista – che il Barcellona difende alto con il nigeriano che andrebbe a nozze in quegli spazi lasciati dai blaugrana”.